"Sper sa il vad antrenor la echipa nationala a Romaniei!" Selectionerul pe care Mircea Lucescu il vede potrivit pentru a prelua nationala! Ce a spus despre infrangerea Ucrainei

Mircea Lucescu a fost prezent pe Arena Nationala la meciul dintre Ucraina si Austria, care s-a incheiat cu infrangerea nationalei lui Shevchenko. Antrenorul lui Dinamo Kiev s-a aratat extrem de suparat de jocul facut de nationala Ucrainei.

"Ma gandesc doar la joc si sunt extrem de nemultumit. Nu mi-a placut rezultatul, am avut impresia ca echipa a intrat in teren convinsa ca poate face meci nul, au fost mai relaxati, superficiali la anumite faze. Foarte multe pase gresite, de care austriecii au profitat, au meritat sa castige.

A fost un meci inexplicabil pentru mine, mi-as dori sa se califice. Sunt convins ca nu vor mai face un alt meci ca acesta, echipa e mult mai mult decat au aratat in seara asta, pe urma, vedem, in fotbal e totul posibil", a spus Lucescu la finalul meciului.

"Sper sa il vad antrenor la echipa nationala a Romaniei!"

Totodata, intrebat despre cuvintele de lauda ale lui Marco Rossi la adresa sa, Lucescu a dezvaluit ca spera sa il vada pe banca nationalei Romaniei.

"E un fost jucator de-al meu, nu ma surprinde, e un baiat inteligent, cu care am avut o relatie mai speciala. Un profesionist 100%, a analizat foarte bine jocurile.

Din pacate pentru mine, a plecat in primul an la Sampdoria. Am ramas in contact cu el, e un tip preocupat pentru fotbal.

Sper sa il vad antrenor la echipa nationala a Romaniei intr-o zi, e un tip foarte bine pregatit, o persoana serioasa, care merita sa preia si o alta nationala.

Totul e posibil, antrenorii, la fel ca si jucatorii, gasesti in toate tarile. E important sa se adapteze usor culturii, jucatorilor, campionatelor, pana la urma, seriozitatea in pregatiri, in antrenamente, poate duce la rezultate foarte bune", a adaugat Lucescu.