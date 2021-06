Yarmolenko, spectacol la conferinta de presa dupa victoria cu Macedonia. Gestul sfidator facut la adresa lui Ronaldo si Pogba

In duelul de la Bucuresti, Macedonia a dat impresia ca poate intoarce un scor de 2-0, insa Ucraina a ramas victorioasa dupa fluierul final. Yarmolenko, marcator al un unuia dintre cele mai frumoase goluri de la acest european, a fost ales omul meciului si a facut senzatie la conferinta de presa.

Yarmolenko si-a adus, in fata sa, sticlele de Coca-Cola si Heinekien de pe pupitrul din fata presei si le-a adresat un mesaj celor doua companii: "Va rog, contactati-ma!".

Reactia sa a devenit virala, iar fanii Ucrainei spera ca echipa lor sa se califice in optimi. Ucraina si Austria se intalnesc la Bucuresti, luni, 21 iunie. Daca una dintre echipe va castiga, va fi sigura de prezenta in optimi.

Pierzatoarea ar pastra si ea o sansa pentru a prinde un bilet de cel mai bun loc trei. In cazul unui egal, ambele echipe vor avea sanse reale de calificare.

'Please contact me, Coke and Heineken!'

Yarmolenko is all of us ????

(????: @EURO2020) pic.twitter.com/Bm3HcVC7Tq