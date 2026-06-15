După ce s-a despărțit de Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko și Valentin Țicu, Dinamo l-a pierdut și pe Eddy Gnahore, mijlocașul ajuns la final de contract.

Eddy Gnahore și-a anunțat plecarea de la Dinamo

În ultimele săptămâni, președintele Andrei Nicolescu anunța că se află în negocieri cu Eddy Gnahore pentru prelungirea înțelegerii. Până la urmă, părțile nu au ajuns la un acord, iar francezul și-a anunțat plecarea, luni seară, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale.

"'Nu este vorba despre destinație, ci despre călătorie'. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut ca această călătorie să fie cu adevărat specială încă din prima zi. M-am bucurat de fiecare moment petrecut la acest club extraordinar și nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi.

Le mulțumesc tuturor colegilor mei, care au avut mereu încredere în mine și m-au făcut întotdeauna să mă simt important, personalului care muncește din greu și, mai ales, tuturor adevăraților fani dinamoviști, care mi-au arătat dragostea și susținerea lor încă din prima zi.

Nu vă voi uita niciodată. Veți avea mereu un loc în inima mea.

ODATĂ CÂINE, ÎNTOTDEAUNA CÂINE", a transmis Eddy Gnahore.

Gnahore a fost unul dintre jucătorii de bază ai lui Dinamo în ultimele două sezoane. Mijlocașul a strâns în total 97 de meciuri, a marcat 6 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Francezul, care va împlini 33 de ani în noiembrie, a mai evoluat de-a lungul carierei la Amiens, Carrarese, Palermo, Ascoli sau Perugia.