Ucraina - Macodonia de Nord, 16:00, in direct la PRO TV si pe VOYO! Shevchenko are nevoie de victorie pe National Arena pentru a spera la optimi

Ucraina si Macedonia de Nord deschid a 7-a zi de meciuri de la Euro 2020. Elevii lui Shevchenko au fost aproape de a smulge un egal in prima partida din Grupa C, cand au revenit de la 0-2 cu Tarile de Jos, dar in minutul 85, lovitura de cap a lui Dumfries a adus victoria pentru portocalii. Macedonenii au debutat si ei la Euro 2020 cu o infrangere. Austria s-a impus cu 3-1 pe National Arena, ultimele doua goluri fiind marcate cu 12 minute inainte de timpul regulamentar.

Cel mai modern stadion din Bucuresti va gazdui a cincea intalnire dintre cele doua echipe nationale. Ucraina are un bilant pozitiv in confruntarile cu Macedonia de Nord. A castigat doua meciuri, o partida s-a terminat la egalitate, in timp ce macedonenii s-au impus o singura data, in martie 2004.

Reprezentativele conduse de Shevchenko si Angelovski se afla pe ultimele doua locuri din Grupa C, cu 0 puncte. Austria si Tarile de Jos au ambele cate 3 puncte si s-au pozitionat in fruntea clasamentului.