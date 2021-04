"Se va analiza faptul ca jucatorii nu respecta indicatiile!" Se anunta revolutia la echipa nationala dupa infrangerile din preliminarii! Anuntul facut de FRF: "Vor fi facute publice!"

Mirel Radoi are in continuare sprijinul Federatiei Romane de Fotbal, astfel ca va ramane pe banca tehnica a nationalei.

In ciuda criticilor primite si a rezultatelor din primele meciuri ale preliminariilor, Mirel Radoi va ramane selectionerul echipei nationale. Acest lucru a fost confirmat si de directorul Comisiei Tehnice, Mihai Stoichita.

Totodata, Stoichita a dezvaluit are au fost discutiile pe care FRF le-a purtat cu Radoi, dar si faptul ca vor fi facute analize in detaliu asupra celor trei meciuri. In cursul analizei vor fi incluse si acuzatiile selectionerului, conform carora jucatorii nu respecta indicatiile pe care le primesc.

"Mirel a fost mai mult decat corect, accepta orice decizie a FRF pentru binele echipei nationale. A zis sa se judece ce a facut, a fost un baiat cinstit, am discutat foarte mult, concluzia e una singura, il sustinem in continuare.

Mereu se fac analize, este o regula la federatie. Atat Mirel, cat si colaboratorii trebuie sa-si faca ei o analiza a celor 3 meciuri si apoi sa discutam ce putem face ca sa reparam ce s-a stricat.

Nu trebuie sa-si modifice principiile, trebuie sa fie atent la detalii, in special la faza de aparare. Nu putem sa spunem ca nu avem ocazii, ca nu construim de la portar, sunt lucruri care fac parte din fotbalul modern, dar uneori trebuie sa fim smecheri, sa speculam daca conducem.

Si cei din atac trebuie sa fie mai atenti, stiti greseala care a rupt meciul de la Erevan. Se va analiza si faptul ca jucatorii nu respecta indicatiile, vor fi facute publice, vom vedea ce spune Mirel despre ce se intampla in interiorul echipei nationale", a spus Mihai Stoichita pentru Digi Sport.

"Nu s-a pus problema venirii lui Mutu!"

Dupa ce s-a scris despre posibila plecare a lui Radoi de pe banca nationalei, au aparut zvonuri conform carora principalul favorit sa ii preia locul ar fi chiar Adi Mutu, selectionerul nationalei de tineret.

Intrebat despre aceasta posibilitate, Stoichita a oferit un raspuns transant, care sa incheie orice zvon.

"Nu s-a pus problema venirii lui Mutu, pentru ca nu s-a pus problema plecarii lui Radoi. Adi a avut rezultate foarte bune la tineret, ca si Radoi", a spus directorul Comisiei Tehnice.