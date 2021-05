"Cat de jos suntem!" Atac dur la adresa FRF! Ce li se reproseaza oficialilor Federatiei! "Ce mai reprezinta echipa nationala?"

In aceasta dimineata, Florin Prunea i-a criticat pe oficialii FRF.

Fostul mare fotbalist a comentat dur la adresa conducerii Federatiei Romane de Fotbal in contextul in care Nicolae Dica a fost ofertat de Gigi Becali pentru a prelua banca tehnica a FCSB.

"Cat de jos s-a ajuns... Ce mai reprezinta nationala? Fiecare pleaca si vine cand vrea. Nu exista nicio strategie. Cum sa te duci la discutii cand esti antrenorul nationalei? Astia de la FRF pe unde sunt?

Nu-l acuz pe Dica, dar vorbeam asa despre situatia antrenorului roman... Cat de jos suntem! Asta arata cat de slaba e Federatia, din punct de vedere financiar. Un antrenor de la FRF castiga mai putin decat unul de club.

Un tehnician care are contract clar, batut in cuie, cu bonusuri si clauza, isi face de cap asa cum fac baietii astia! Pleaca si vin cand vor! Pai contractul ala? Isaila a plecat in timp campaniei de calificare la Europeanul de tineret...", a declarat Florin Prunea, la Digi Sport.

Dupa refuzul lui Nicolae Dica, Gigi Becali l-a numit antrenor pe Dinu Todoran.