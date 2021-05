"Dica e antrenor la echipa nationala, punct!" Prima reactie din partea FRF dupa ce Becali a spus ca si-l doreste pe Dica la FCSB 

Gigi Becali a declarat joi seara ca Nicolae Dica este antrenorul pe care si-l doreste la FCSB.

In aceasta dimineata, directorul tehnic al FRF a comentat zvonurile privind preluarea echipei ros-albastre de catre Nicolae Dica. Mihai Stoichita a spus ca, cel mai probabil, fostul fotbalist va ramane in staff-ul lui Mirel Radoi, fiind multumit de colaborarea cu Federatia Romana de Fotbal.

"Dica e liber sa discute cu oricine. Pana in acest moment, Dica e antrenor la echipa nationala. Punct. Am vorbit cu el, e normal sa-mi ceara sfatul. Dica e in continuare antrenor la echipa nationala a Romaniei.

Daca vrea sa plece, niciun om nu poate fi tinut cu forta, exista clauze de reziliere... E multumit de colaborarea cu Mirel, cu conducerea Federatiei. E mult mai aproape sa ramana la nationala.

Am inteles ca ramane la Federatie. In momentul in care vrea sa desfaca unilateral contractul, exista o clauza de reziliere, asa cum si noi platim daca decidem sa ne despartim de un angajat. Toti antrenorii de la echipele nationale au avut foarte multe oferte", a declarat Mihai Stoichita, potrivit Digi Sport.

Nicolae Dica a mai stat pe banca FCSB-ului in perioada iulie 2017 - decembrie 2018, echipa inregistrand atunci 46 de victorii, 18 remize si 16 infrangeri. Secundul nationalei Romaniei ar mai fi putut sa ajunga la echipa lui Becali si in vara lui 2019, cand a refuzat oferta ros-albastrilor pentru a continua la FC Arges.