Așa cum site-ul sport.ro a anunțat în premieră, clubul tunisian a confirmat acordul cu tehnicianul în vârstă de 50 de ani printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Espérance Sportive de Tunis a finalizat astăzi toate procedurile pentru angajarea antrenorului român Laurențiu Reghecampf la conducerea primei echipe”, a transmis gruparea pe Instagram.