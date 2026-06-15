OFICIAL Reghecampf a semnat: revine la echipa care i-a plătit 500.000 de euro la TAS

Reghecampf a semnat: revine la echipa care i-a plătit 500.000 de euro la TAS Fotbal extern
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al celor de la Esperance Tunis. Românul se întoarce la echipa pe care a mai pregătit-o în sezonul 2024-2025.

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Laurentiu ReghecampfEsperance Tunis
Din articol

Așa cum site-ul sport.ro a anunțat în premieră, clubul tunisian a confirmat acordul cu tehnicianul în vârstă de 50 de ani printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Espérance Sportive de Tunis a finalizat astăzi toate procedurile pentru angajarea antrenorului român Laurențiu Reghecampf la conducerea primei echipe”, a transmis gruparea pe Instagram.

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Din nou în fotbalul african

Mutarea marchează întoarcerea antrenorului la clubul pe care l-a mai condus în 24 de partide pe parcursul stagiunii 2024-2025. Despărțirea precedentă a fost urmată de un litigiu soluționat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în urma căruia românul a încasat suma de 500.000 de euro. Oficialii africani mizează acum din nou pe serviciile românului, bazându-se pe faptul că acesta cunoaște bine mediul, precum și pretențiile echipei pe plan intern și continental.

Până la semnarea noului angajament, Laurențiu Reghecampf se afla sub contract cu Al-Hilal, grupare pe care a preluat-o în luna august a anului 2025.

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