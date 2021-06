Echipa nationala, analizata la sange! "E greu in momentul cand vrei sa schimbi mentalitati si conceptii"

Venita dupa o noua infrangere, echipa nationala a fost analizata dupa ultimele meciuri.

Aurel Ticleanu are incredere in Radoi, insa e de parere ca acesta are nevoie de timp pentru a-si implementa ideile. Fostul membru al Craiovei Maxima vede un viitor bun al nationalei, mai ales in conditiile in care rezultatele vor incepe sa fie pozitive, in special cele de la Jocurile Olimpice.

"E greu in momentul cand vrei sa schimbi mentaliti si conceptii, el ne-a propus aceasta gandire a unei echipe mari, care incearca sa aiba posesia, sa joci mai sus. Dai spatii adversarilor in defensiva, esti vulnerabil. Cu Georgia nu am jucat rau. Imi aduc aminte ca in Anglia am semnat "actul de nastere" al multor echipe nationale. Mirel Radoi incepe acum pregatirile pentru doua comepetitii extrem de importante.



Olimpiada si calificarile pentru Mondial. Acum li se dau niste sanse anumitor jucatori. Depinde de ei, unii trec de acest test, iar altii nu. E foarte important ce se va intampla in meciul de astazi, cu Anglia. E important ce facem si la Jocurile Olimpice. Pentru ca, banuiesc, ca asa se va cristaliza lotul pentru calificarile la Campionatul Mondial. Sa nu uitam ca la U23 nu este cea mai buna echipa a noastra. Sunt multe nume care nu sunt prezente.

Eu cred ca din grupul care este acolo, dupa Jocurile Olimpice si o evolutie normala, vor fi 4-5 jucatori care se vor inscrie cu sanse bune pentru echipa nationala mare din toamna. Din 2019 asteptam sa facem trecerea de generatie", a spus Aurel Ticleanu la Ora Exacta in Sport.