Fotbalistii germani, facuti praf dupa umilinta cu Macedonia de Nord! Presa nu a avut mila de nationala lui Low

Germania a pierdut, 1-2, cu Macedonia de Nord, in a 3-a partida din preliminarii.

Cotidianul Bild, unul dintre cele mai mari din lume, a titrat pe prima pagina: "Ce rusine!", iar kicker s-a rezumat la a categorisi infrangerea ca "o mare surpriza". Ansamblul presei germane a criticat, joi, prestatia echipei nationale din meciul cu Macedonia de Nord.

"Da, Macedonia de Nord, un pitic in fotbal, locul 65 in clasamentul FIFA, unde doar patru jucatori evolueaza in cele mai bune campionate europene", a apreciat Bild, care a criticat "performanta lamentabila" a reprezentativei pregatite de Low. Pentru Kicker, "a lipsit totul peste tot", iar Germania "a pierdut logic", in timp ce Die Welt a apreciat ca succesul macedonenilor este "meritat, in fata unei echipe incapabile sa-si creeze ocazii, mai ales in repriza secunda".

Cvadrupla campioana mondiala a fost condusa mai intai prin golul inscris de Goran Pandev in finalul primei reprize (45+2), dar a reusit egalarea prin Ilkay Gundogan (63 - penalty), insa Eljif Elmas (85) a marcat golul victoriei istorice a Macedoniei de Nord.

Germania venea dupa o serie de 18 victorii consecutive in preliminariile Cupei Mondiale, ultimul meci pe care nu l-a castigat fiind 4-4 cu Suedia, in octombrie 2012. Reuters noteaza ca este prima infrangere pe teren propriu a Germaniei in preliminariile Cupei Mondiale in 20 de ani cu Joachim Low la carma.