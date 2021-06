Austria - Macedonia de Nord | Meciul incepe de la 19:00, pe PRO TV si VOYO! Moment istoric in tara noastra. Primul meci gazduit de Romania la un turneu final

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Austria si Macedonia de Nord se intalnesc, duminica, de la ora 19.00 in primul meci gazduit de Romania la un turneu final.

Austria spera sa obtina prima victorie de la Euro in fata Macedoniei de Nord, o debutanta in competitie. Cele doua nationale s-au intalnit si in preliminarii. Atunci austricii s-au impus in ambele partide.

Gazonul de pe Arena Nationala, inundat

UEFA a avut emotii dupa ce gazonul de pe Arena Naionala s-a inuntat in urma unei ploi torentiale care a cazut ieri asupra Bucurestiului. Desi austriecii au fost nevoiti sa-si anuleze antrenamentul oficial, din cauza apei care baltea pe teren, acum gazonul se prezinta bine si nu sunt motive de ingrijorare.

Cum se va face accesul pe stadion

Autoritatile din Romania au anuntat ca vor permite accesul suporterilor pe stadion, in proportie de 50% din capacitatea arenei.

Suporterii care doresc mearga in tribune la meciurile care se vor disputa pe Arena Nationala vor trebui sa prezinte documente medicale prin care sa demonstreze ca s-au vaccinat, sau ca au avut COVID-19. Fanii care nu se afla in cele doua situatii vor putea efectua o testare rapida pentru suma de 40 de lei. In total, 21 de centre din Capitala si Ilfov vor efectua acest control, in urma caruia suporterii vor primi bratara care le permite sa ajunga la locurile lor din tribune. Fara bratara, biletul nu este valabil!

ECHIPELE PROBABILE

AUSTRIA: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Friedl; Grillitsch, Alaba; Lazaro, Sabitzer, Baumgartner; Kalajdzic; SELECTIONER: Franco Foda

MACEDONIA DE NORD: Dimitrievski; Velkovski, Musliu, Ristevski; Ristovski, Nikolov, Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski; SELECTIONER: Igor Angelovski

Stadion: Arena Nationala (Bucuresti), Arbitru: Andreas Ekberg (Suedia)

Meciurile care se vor disputa in Romania

EURO 2020 este o editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European. Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Nationala din Capitala.

Austria- Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00)

Ucraina- Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00)

Ucraina- Austria (21 iunie, ora 19:00)

Bucurestiul va gazdui si o optime de finala in care se vor intalni castigatoarea Grupei F si formatia clasata pe locul al treilea intr-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).