Halucinant! Macedonia de Nord a invins in Germania si a aruncat in aer grupa Romaniei!

Macedonia de Nord a produs marea surpriza a preliminariilor pentru Mondial si a castigat in Germania!

Dupa ce a pierdut pe Arena Nationala in fata Romaniei, nationala Macedoniei de Nord a facut o prima repriza excelenta la Duisburg in fata Germaniei.

Nord-macedonenii s-au aparat exact in fata echipei lui Low, careia nu i-a dat foarte multe spatii, Germania reusind sa traga un singur sut pe spatiul portii in prima repriza, si au dat lovitura in prelungirile primei parti.

Fostul fotbalist al Interului Goran Pandev l-a invins simplu pe Ter Stegen din 5 metri dupa ce a fost scapat de fundasii Germaniei in urma unei pase venite de la Bardhi.

Dupa pauza Low a facut doua schimbari, inlocuindu-i pe Havertz si Gosens cu Werner si Younes, iar echipa a reactionat imediat. In minutul 63 Gundogan a restabilit egalitatea din lovitura de la 11 metri.

Cand parea ca lucrurile intra cat de cat pe un fagas normal, Macedonia de Nord a lovit prin Elif Elmas. In minutul 85 fotbalistul lui Napoli a inscris din marginea careului mic dupa o pasa din partea stanga a lui Ademi.

Nemtii nu au mai putut reveni si de aceasta data si au suferit prima infrangere pe teren propriu dupa 19 ani. In 2001 nemtii erau invinsi acasa de Anglia. De asemenea, este primul meci din preliminariile Campionatului Mondial pierdut de nemti incepand cu acelasi an 2001.

Dupa acest rezultat nationala Germaniei a cazut pe locul 3 in grupa, fiind la egalitate de puncte cu Macedonia de Nord, dar avand un golaveraj inferior.

Lider surpriza este Armenia, care dupa ce a invins Romanie a ajuns la 9 puncte, fiind singura echipa din grupa cu punctaj maxim dupa primele 3 etape.

Romania se afla pe locul 4 cu 3 puncte, la egalitate cu Islanda, dar cu golaveraj mai bun.