Plecare de ultim moment de la FCSB! Își reziliază contractul, dar poate rămâne în Superliga României

Plecare de ultim moment de la FCSB! Își reziliază contractul, dar poate rămâne în Superliga României Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a despărțit în această vară de nu mai puțin de șase jucători: Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam, David Kiki, Vlad Chiricheș și Dariu Olaru.

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Din articol

Căpitanul roș-albaștrilor este ultimul pe lista plecărilor de la FCSB. Mijlocașul a plecat în Belgia, unde va semna cu Union Saint-Gilloise, gruparea care va plăti trei milioane de euro în schimbul său.

Lukas Zima își reziliază contractul cu FCSB

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Pe lista plecărilor de la FCSB se mai adaugă însă un nume important. Potrivit Fanatik, portarul de rezervă Lukas Zima vrea să își rezilieze contractul cu FCSB și să meargă la o echipă unde să poată evolua mai mult.

Portarul ceh transferat de roș-albaștri de la Petrolul s-a aflat la FCSB timp de două sezoane. Sursa citată susține că Lukas Zima poate continua în Superliga României, unde este dorit de mai multe echipe. Petrolul și FC Voluntari sunt două dintre echipele interesate de serviciile goalkeeper-ului ceh. În cursul sezonului recent încheiat, Zima a fost dorit insistent la Hermannstadt.

  • 450.000 de euro este cota de piață a lui Lukas Zima, conform Transfermarkt.
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