Adi Popa, OUT de la Steaua. Cum arată noul lot al echipei lui Oprița

Adi Popa, OUT de la Steaua. Cum arată noul lot al echipei lui Oprița Liga 2
SPORT.RO
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Adi Popa (37 de ani) s-a despărțit de CSA Steaua, echipă la care a jucat în ultimele două sezoane.

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Adi Popa s-a despărțit de Steaua

Steaua a anunțat, luni seară, lotul pe care l-a avut sub comandă Daniel Oprița la reunire. Printre jucătorii plecați de la divizionara secundă în această vară se numără și Adi Popa.

Pentru Popa, care va împlini 38 de ani în iulie, a fost a doua perioadă petrecută în Ghencea. A sosit la Steaua în 2021, a jucat două sezoane, iar în martie 2024 s-a întors sub comanda lui Daniel Oprița.

Vara trecută, Popa anunța că intenționează să își încheie cariera, însă a revenit asupra deciziei și a mai jucat un sezon la Steaua. Triplu campion al României cu FCSB, Adrian Popa a strâns 24 de meciuri și 4 goluri la naționala României, fiind jucătorul cu cel mai important CV din lotul Stelei.

  • În ultimul sezon, Adi Popa a jucat în 21 de meciuri pentru Steaua și a înscris un gol.

Pe lângă Adi Popa, de la Steaua au mai plecat Adrian Frănculescu, Stephan Drăghici, Andras Huszti, Ruben Lopez, Alex Gualda, Nicolas Popescu, Ianis Doană și Robert Popescu.

Lotul anunțat de Steaua la reunire

  • PORTARI: Horia Iancu, Ianis Pletea, Luca Stroescu, Radu Tudor Crâng (Mediaș);
  • JUCĂTORI DE CÂMP: Adrian Ilie, Mihai Adăscăliței, Florin Răsdan, Bogdan Chipirliu, Dragoș Nedelcu, Gabriel Nedelea, Ștefan Pacionel, Dean Beța, Ștefan Rotaru, Alexandru Nofitovici, Radu Voicu, Tudor Lanțoș, Mihai Bobaru, Luca Albu, Nicolas Popovici, Radu Panait, Alexandru Maxim, Ionuț Coadă (mijlocaș Unirea Slobozia).

Amicalele pe care Steaua le va disputa în această vară

  • 20 iunie: Steaua – CSL Ștefănești;
  • 8 iulie: Steaua – Concordia Chiajna;
  • 11 iulie: CS Afumați – Steaua;
  • 15 iulie: Steaua – CS Tunari;
  • 18 iulie: Rm. Vâlcea – Steaua;
  • 25 iulie: Steaua – CSM Slatina.
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