"Cea mai aspra pedeapsa!" Reactie dura a Federatiei din Macedonia de Nord dupa gestul scandalos al lui Arnautovic

Macedonenii au transmis o scrisoare spre UEFA prin care cer sanctionarea drastica a lui Arnautovic.

Fotbalistul a avut o iesire nervoasa dupa ce a marcat in minutul 89 al meciului dintre Austria si Macedonia de Nord, la adresa fotbalistului macedonean Ezdjan Alioski.

Imediat dupa meci au aparut reactii in spatiul virtual care evidentiau faptul ca mesajul fotbalistului a fost unul cu tenta rasista.

Fotbalistul si-a cerut scuze astazi, insa Federatia macedoneana cere sanctionarea drastica a austriacului.

"Federatia Macedoniei de Nord condamna ferm gesturile controversate pe care austriacul Marko Arnautovic le-a facut dupa marcarea golului la adresa fotbalistului macedonean Ezdjan Alioski.

Va informam ca am trimis la UEFA o solicitare, prin care solicitam cea mai aspra pedeapsa pentru jucatorul austriac.

Suntem impotriva nationalismului, a discriminarii si a oricarei forme de insulta sau izbucniri care nu sunt in spiritul fotbalului si a spiritului pe care il promoveaza acest sport.

Vom lupta mereu pentru drepturile fotbalistilor macedoneni, oriunde ar evolua acestia", se arata in comunicatul macedonenilor.

Marko Arnautovic si-a cerut scuze si a precizat ca nu este rasist

"Au existat cateva cuvinte aprinse ieri, in emotia meciului, pentru care as vrea sa-mi prezint scuze, în special pentru prietenii mei din Macedonia de Nord si Albania. Vreau sa spun un lucru, clar: nu sunt rasist! Am prieteni in aproape toate tarile si sustin diversitatea, oricine ma cunoaste stie asta", a scris, pe Instaram, Marko Arnautovic.