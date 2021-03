Macedonia de Nord a dat lovitura si a invins in Germania! | Meciul serii s-a jucat la Londra intre Anglia si Polonia | Toate rezumatele sunt pe PRO X si pe www.sport.ro dupa 23:30

Urmarim si comentam impreuna meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2022 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Nu mai putin de 15 meciuri s-au jucat miercuri in preliminariile europene pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Dupa ce au invins cu acelasi scor, 2-0, pe Irlanda de Nord si Bulgaria, Italia s-a deplasat la Vilnius pentru duelul cu Lituania, care a mai jucat un singur meci, pierdut in deplasare cu Elvetia scor 0-1.

In grupa Romaniei, Germania a intalnit pe teren propriu Macedonia de Nord, iar Islanda s-a deplasat in Liechtenstein. In cel mai tare meci al serii Anglia a jucat pe teren propriu impotriva Poloniei, care nu l-a avut insa la dispozitie pe Lewandowski, cel care s-a accidentat in meciul cu Andorra.

De asemenea, Spania a jucat pe teren propriu cu Kosovo, in vreme ce Franta s-a deplasat in Bosnia si Hertegovina.