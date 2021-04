Victorie clara a Romaniei in meciul cu Macedonia de Nord: 33-22 Neagu a facut spectacol dupa ce a anuntat ca se gandeste sa se retraga de la nationala! Aici ai tot ce s-a intamplat

Romania e cu un pas mai aproape de calificarea la Mondialul de handbal feminin din Spania.

'Tricolorele' au castigat prima mansa a playoff-ului cu Macedonia de Nord, 33-22, dupa un meci disputat in Sala Dinamo.

Nationala Romaniei e singura care s-a calificat la fiecare Mondial de handbal feminin din istorie, iar recordul pare ca va sta in picioare si la cea de-a 25-a editie. Cu un avans de 11 goluri inainte de returul de la Skopje de miercurea viitoare, Romania e ca si calificata la turneul care va avea loc in luna decembrie, in Spania, primul din istorie cu 32 de echipe participante.

Romania a inceput tare, 13-5, dar defensiva macedoneana a inceput sa isi faca treaba si sa blocheze actiunile echipei lui Adi Vasile. Diferenta s-a comprimat la trei goluri, 17-14, la startul reprizei secunde, dar un partial de 5-0 a readus Romania in avantaj clar. In cele din urma, macedonencele au cedat, iar scorul final a fost 33-22, cea mai mare victorie a Romaniei intr-un meci oficial in ultimii patru ani si primul meci cu cel putin 30 de goluri marcate din ultimii doi ani si jumatate, dupa victoria incredibila cu Norvegia, 31-23, de la EHF EURO 2018.

Diferenta dintre cele doua formatii a fost facuta chiar de Cristina Neagu, care declarase intr-un interviu publicat pe pagina ei de Facebook ca s-a gandit la retragerea din nationala, dupa ce in luna martie Romania a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa o victorie cu Muntenegru si un esec cu Norvegia.

Neagu a inscris de 11 ori, fiind cea mai buna marcatoare a partidei, fiind urmata de extrema stanga Nicoleta Dinca si pivotul Crina Pintea, ambele cu cinci goluri. Macedoneanca Sara Ristovska, care evolueaza la TSKA Moscova, formatia care a scos-o saptamana trecuta pe CSM Bucuresti din drumul catre FINAL4-ul Ligii Campionilor, a marcat de opt ori pentru Macedonia de Nord.

Romania s-a clasat pe locul 12 la ultimele doua turnee finale, Mondialul din Japonia si Europeanul din Danemarca.