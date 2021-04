EXCLUSIV | Radoi este sustinut de un fost coechipier de la echipa nationala: "A facut un rezultat care nu a mai existat in istoria fotbalului romanesc!"

Mirel Radoi a anuntat dupa infrangerea din Armenia ca se gandeste sa isi dea demisia de la nationala.

Declaratiile lui au generat foarte multe discutii in fotbalul romanesc. Ultimul care s-a pronuntat referitor la acest subiect a fost George Florescu, cel care a jucat alaturi de Radoi la nationala.

El a spus la PRO X ca selectionerul ar trebui lasat sa duca aceasta campanie pana la final, intrucat nationala inca mai are sanse de calificare jucandu-se doar 3 meciuri si pentru ca Radoi este un antrenor bun care a demonstrat la echipa nationala U21.

"Am trait intens la fel ca o orice alt meci al echipei nationale. Eu am trait oportunitatea de a juca impreuna cu Mirel Radoi in linia mediana a echipei nationale si incerc sa fiu il apreciez foarte mult pentru ce a facut la echipa nationala de tineret si ii tin pumnii sa aiba aceleasi rezultate la echipa nationala mare.

E inexplicabila caderea cu Armenia din punctul meu de vedere. Cred ca trebuia sa betonam mult mai bine defensiva. Pana la urma rezultatul este cel care conteaza. Mi-e greu sa intru in pielea lui Mirel, sa spun eu ce decizii as fi luat. Este o infranfere dureroasa, pe care nu o mai putem schimba in momentul asta.

Este abia inceputul acestei campanii, s-au jucat doar primele 3 meciuri. Cred ca Mirel ar trebui sa aiba ocazia sa duca la bun sfarsit aceasta campanie si ulterior sa se ia decizii in ceea ce il priveste. Este un antrenor tanar, de perspectiva, a demonstrat foarte multe la echipa nationala de tineret, a facut un rezultat deosebit care nu a mai existat in istoria fotbalului romanesc de tineret pana acum. Eu sunt convins ca poate sa califice echipa si am incredere in lucrul acesta", a spus Florescu la Ora Exacta in Sport.