Prunea da de pamant cu Radoi dupa infrangerea cu Anglia: "Nu are ce cauta la echipa nationala! Seamana cu Domnul Goe!"

Florin Prunea considera ca Mirel Radoi nu este potrivit pentru postul de selectioner.

Echipa nationala a Romaniei a inregistrat al patrulea esec consecutiv in mandatul lui Mirel Radoi. Tricolorii au fost invinsi de Anglia, singurul gol al meciului fiind marcat de Rashford din penalty.

Florin Prunea l-a criticat pe selectioner dupa meciul cu Georgia, cand la finalul partidei a declarat ca va ramane adeptul stilului ofensiv si ca nu se va schimba pentru nimic in lume. Fostul portar a declarat la PRO X: "Sa traiesti intr-o bula numai a ta si sa nu asculti de absolut nimeni, sa nu vezi realitatea, sa traiesti intr-o lume paralela cu ce se intampla in realitate, nu pot intelege lucrul asta", a dezvaluit Florin Prunea.

Fostul component al Generatiei de Aur l-a taxat pe Mirel Radoi si dupa partida cu Anglia, cand l-a schimbat pe Sorescu cu Capusa, tanarul jucator al Chindiei provocand un penalty la un minut dupa ce a intrat pe teren.

"Am vazut conferinta de presa a lui Mirel si cred ca in momentul de fata, echipa nationala nu are antrenor! Eu eram sigur ca l-a schimbat pe Sorescu, pentru o accidentare. Dar sa zica ca l-a schimbat pentru ca este foarte obosit... Mie nu mi-a lasat impresia ca a fost obosit. De ce il schimbi?", a precizat Florin Prunea pentru TelekomSport.

Critica lui Prunea nu se opreste aici. Fostul international roman ii reproseaza lui Radoi modul cum comunica cu presa, declarand ca nu este potrivit pentru a fi antrenorul echipei nationale.

"Comparatia intre Iordanescu, Piturca si el este, in primul rand, o lipsa de respect fata de fostii lui antrenori. Radoi imi lasa din ce in ce mai mult impresia ca seamana cu Domnul Goe! E picatura din Burleanu! Stiti ce mult seamana baietii astia doi? Inainte era tot un zambet, iar acum nu ii mai convine nimic.

Cearta presa, ii cearta pe Iordanescu si pe Piturca, cearta jucatorii si fostii jucatori care ii mai atrag asa atentia. Eu cred ca in momentul de fata, Romania nu are antrenor. Daca as fi presedinte, pana in septembrie l-as da afara. Echipa nationala are timp pana in septembrie sa isi puna la punct toate aspectele. Baiatul asta e depasit de situatie! Nu este un selectioner care sa iti dea incredere. Baiatul asta nu are solutii! Cand nu ai solutii este grav.

Daca il schimba, sa plece impreuna cu Stoichita! L-ai schimbat pe Contra, il schimbi si pe Radoi, dar voi de la FRF si Mihai Stoichita cand plecati, fratilor?! De ce nu il vor pe Piturca?! De ce nu il vor pe Lucescu?

Mi-a dovedit inca o data ca nu are ce cauta la echipa nationala! Este rupt de realitate. Seamana cu Domnul Goe! Se vede clar ca echipa nationala nu mai are antrenor. De ce nu a recunoscut ca a gresit? Sunt antrenori romani liberi care pot sa fie angajati, dar nu se va intampla asta. Peste un an sunt din nou alegeri la FRF. Acolo e cancer", a precizat Prunea.