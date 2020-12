Au pierdut transferuri din cauza "Scandalului Coltescu"! Impresar: "Turcii nu mai vor sa auda de jucatori romani"

Pe langa afectarea imaginii arbitrilor din Romania, scandalul de rasism are un efect neasteptat si asupra fotbalistilor romani.

Un impresar roman a declarat, sub protectia anonimatului, ca va fi tot mai greu pentru fotbalistii romani sa se transfere in Turcia. Pe langa incidentul in care a fost implicata brigada lui Ovidiu Hategan si Sebastian Coltescu la meciul PSG - Istanbul BB, care a afectat serios imaginea tarii noastre in Turcia, rivalitatea politica si militara din zona Marii Negre isi poate pune amprenta si asupra fotbalului.

"In ultimele luni, am fost in contact cu cateva cluburi din Turcia pentru transferul a doi jucatori. Sa spunem ca unul joaca la nationala mare sau la cea U21 si unul evolueaza in Liga 1, nu vreau sa le dau nume, ca sa nu le fac probleme pe viitor. Insa, oficialii cluburilor cu care eram in discutii au spus ca ar fi mai bine sa facem o pauza de negocieri pentru cateva luni, pana se mai linistesc apele, din cauza ca scandalul de rasism a fost extrem de mediatizat in Turcia si a facut mult rau. Oficialii mi-au spus ca nu au nimic cu jucatorii romani si ca nu ar avea probleme sa transfere la echipele lor, chiar cred ca e un raport calitate-pret foarte bun, dar ca sunt atenti la semnalele trase de autoritatile politice, mai ales ca scandalul rasist a fost amplificat de declaratiile de solidaritate ale presedintelui Erdogan si ale ministrului Sportului din Turcia (n.r. - Mehmet Kasapoglu), iar presedintele lui Istanbul BB (n.r. - Goksel Gumusdag) este conectat bine politic.

E o veste proasta pentru jucatorii si agentii din Romania, care oricum isi facea din ce in ce mai greu loc in fotbalul turc, cluburile de acolo preferand sa legitimeze jucatori africani, sud-americani, in special brazilieni, si bosniaci, sau sa repatrieze turci crescuti in tarile din Vestul Europei. Mai sunt inca destui jucatori romani acolo, dar sunt grupati la echipa lui Sumudica si la Kayseri, unde nu se stie cat mai raman. Uitati-va si la cei care au plecat in acest an - Latovlevici, Papp, Rusescu - au facut treaba excelenta acolo, dar nu li s-au mai oferit contracte. Daca nici Ianis Hagi, care e nascut la Istanbul, are valoare si stim ce a reprezentat tatal sau pentru fotbalul turc, nu poate prinde un contract bun acolo...

Oricum, din ce mi-au spus prietenii din Turcia, era si inainte de acest incident cu Coltescu un climat nefavorabil Romaniei, pentru ca turcii cred ca Statele Unite vor sa isi mute baza militara pe care o au acolo de 70 de ani (n.r. - Incirlik Air Base, care are 1.335 hectare si se afla langa Adana, in sudul Turciei, inaugurata in 1951), in Romania si in Grecia, iar asta e vazuta ca un mare afront pentru ei, chiar ca un inceput de Razboi Rece. Intr-adevar, am vazut apoi stiri la tv ca americanii construiesc o baza la Campia Turzii si investeste 130 de milioane de dolari, asa ca cred ca turcii ne vad acum ca pe niste rivali la Marea Neagra. In plus, situatia economica din Turcia e destul afectata de coronavirus si de sanctiunile americane, asa ca nu stiu daca vor mai avea la fel de multi bani pentru fotbal", a declarat impresarul.

In acest moment, in Turcia mai evolueaza Costel Pantilimon (Denizlispor), Alin Tosca, Alexandru Maxim, Junior Morais (Gaziantep FK), Bodgan Stancu (Genclerbirligi), Silviu Lung, Denis Alibec, Cristi Sapunaru (Kayserispor), in timp ce Marius Sumudica este antrenor la Gaziantep FK.