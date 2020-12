BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Demba Ba a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Coltescu! N'Doye le-a facut legatura: "Romania e tara mea, nu e niciun rasism aici!" Ce i-a spus Demba lui Coltescu

Ousmane N'Doye a mediat conflictul dintre Demba Ba si Sebastian Coltescu!

Dupa ce a vazut nebunia declansata de incidentul de la Paris, de martea trecuta, N'Doye a vrut neaparat sa ia legatura cu Sebastian Coltescu pentru a-i arata sustinerea sa. Fostul mijlocas de la Dinamo, Vaslui si Astra e prieten bun cu Demba Ba, alaturi de care a jucat in nationala Senegalului. Demba Ba si Coltescu au vorbit mai bine de jumatate de ora si s-au impacat.

"Mie imi place pacea, vreau sa radem, sa vorbim, cu respect si sa fim oameni adevarati. Cand am fost in Romania, am cunoscut multa lume acolo, stiu cum merge Romania, stiu oamenii. Daca ceva se intampla cu cineva despre care stii ceva, trebuie sa spui. Asa si cu Sebi. I-am vazut caracterul la meciuri. Arbitrii mei preferati se stiu. Ii salut, ca se stiu ei: Sebi, Gaman si Balaj. Nu-i usor pentru Sebi", i-a spus N'Doye reporterului PRO TV Violega Colgiu.

N'Doye s-a implicat in medierea conflictului dintre Coltescu si Demba Ba. Crede ca totul a fost doar o neintelegere.

"Am aflat numarul lui Coltescu, i-am spus ca sunt alaturi de el. Stiu ca nu e rasist deloc. A fost o neintelegere. A vrut sa arate spre banca. Am vorbit cu Demba Ba. E prietenul meu foarte bun. Eu i-am dat pasa lui Demba Ba ca sa dea primul gol la nationala. I-am explicat si el a inteles foarte bine. I-am dat numarul lui Sebi si i-am zis sa-l sune, sa vorbeasca. Fara televizor, fara nimic.

Din partea mea, era frumos sa fac asta si am facut. Demba e senegalez, la fel ca mine! Au vorbit, s-au inteles foarte bine. Amandoi m-au sunat inapoi si mi-au zis ca sunt foarte fericiti. Demba mi-a zis ca Sebi e un om foarte bun, la fel si Coltescu despre Demba. Ei doi s-au inteles!", a explicat N'Doye.

N'Doye (42 de ani) vrea un premiu de la romani: o mamaliga. :) A dat interviuri non-stop in ultimele zile. Ousmane spune ca n-a simtit nicio secunda ura de rasa cat timp a stat in Romania. L-a convins si pe Demba Ba ca a inteles gresit cuvantul folosit de arbitrii romani. Si Coltescu si-a acceptat greseala.

"Premiul pe care-l vreau eu e premiul de la Dumnezeu, nu vreau altul. Trebuie sa-mi dati un premiu cu mamaliga! Sunt mai obosit ca voi! Am fost sunat de jurnalisti de peste tot. Si cu ziare din Senegal, si de peste tot. Eu nu am vazut niciodata rasism in Romania. Lumea a fost socata cand a aflat ce am zis de Romania, e tara mea!

I-am explicat si lui Demba Ba. El a spus ca nu a auzit nimic urat de la Coltescu, dar crede ca nu trebuia folosit cuvantul 'negru' in stadion. El nu a zis ca e rasism. A spus ca nu poti sa folosesti cuvantul asta pe stadion. Si Sebi a inteles lucrul asta. Nu cred ca e problema mare, pur si simplu oamenii nu au inteles. A fost un pic tare, asa, sange de roman, cald, asa!", a incheiat N'Doye in dialogul exclusiv cu www.sport.ro.