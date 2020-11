"I-am scris, dar mi-a dat seen!" Reactia GENIALA a lui Alibec cand a fost intrebat de relatia cu Sumudica! Cum s-a acomodat in Turcia

Denis Alibec a fost convocat de Mirel Radoi pentru partidele echipei nationale cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord.

Fotbalistul a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciurilor despre transferul in Turcia si despre cum s-a acomodat la Kayserispor.

Alibec a comentat si in ce relatii mai este cu Sumudica dupa ce antrenorul si l-a dorit la Gaziantep, insa mutarea nu s-a concretizat.

"In Turcia este mai greu, dar si mai frumos. Fotbal pe contre, asa cum imi place mie. Aveam nevoie de o schimbare, iar Turcia este un campionat foarte puternic, am ramas impresionat de ce am vazut acolo. Cu siguranta voi creste si eu.

Sunt alte conditii acolo, alt fotbal, cred ca voi juca din ce in ce mai bine. Acolo sunt mult mai multi bani, facilitati mult mai bune. Fotbalul e foarte iubit acolo, cum era si la noi odata.

Am vorbit cu Marius Sumudica destul de des, mai ales cand am ajuns, dar zilele trecute i-am scris si mi-a dat seen. Poate imi raspunde mai incolo", a declarat Alibec.

Fostul atacant al Astrei a semnat cu turcii de la Kayserispor pana in 2023.

