Dupa 'episodul' Coltescu, un nou scandal de rasism din Romania va face inconjurul lumii! Dezvaluiri socante ale unui fotbalist: "N-am simtit niciodata atata jignire!"

Dupa scandalul in care a fost implicat Coltescu, apar noi acuzatii de rasism la adresa fotbalului romanesc.

Aime Lema este un fotbalist congolez care a evoluat in ligile inferioare din Romania. El a povestit un episod socand petrecut pe vremea cand juca pentru Ajax Botoroaga in Liga 4.

Lema sustine ca a fost abuzat pe criteriul rasial de spectatorii prezenti la un meci jucat de echipa sa la Zimnicea, fiind jignit si chiar lovit de acestia.

"Cel mai urat moment in fotbal s-a petrecut la Zimnicea. Jucam la o echipa draga mie, Ajax Botoroaga, in Liga 4. De acolo am cele mai multe amintiri frumoase. Peste tot in Romania am fost primul negru. Noi nu eram in pericol sa retrogradam, dar daca bateam Zimnicea, ei retrogradau.

N-am simtit niciodata atata jignire. Eu eram un jucator important, dadeam foarte multe pase de gol datorita vitezei. Au incercat sa faca manevre, au venit cu de toate, si cu masa. Ai nostri n-au vrut, nu ii interesa. Daca imi ziceai ca meciul e aranjat, eu nu jucam.

Cand am intrat la incalzire, in jurul culoarului pe care traceam stateau suporterii. Scuipau de nu puteam sa stam. Din minutul 5, cand am facut prima actiune, au inceput sa strige toate apelativele posibile si imposibile. Am zis ca «daca nu dau gol astazi, cred ca mor». Doar pentru faptul ca ma injura.

Cred ca era minutul 68 si am dat gol. S-a oprit meciul. Ne-au si lovit, ne-au si jignit, am plecat cu politia de acolo. In al doilea an trebuia sa jucam cu ei in Cupa si nu m-am dus. Exista momente dificile in viata, dar ca om trebuie sa stii cum sa treci peste, nu sa faci din asta o chestie. Erau frustrati.

Dupa doi ani de zile am jucat cu unul dintre ei. I-am zis 'uite ma, m-ai lovit, acum suntem colegi'. Mi-a zis 'Aime, toti te respectam, esti de un fair play iesit din comun. Noi vedeam numai negru in fata ochilor, pentru ca nu aveam cum sa te oprim. Tu nu trebuia sa vii sa joci la meciul ala, dar tu ai venit'. Asa e gandirea la unii oameni, de frustrare. De asta zic anumite chestii, dar apoi poate le pare rau", a dezvaluit Aime Lema pentru Gazeta Sporturilor.