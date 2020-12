BREAKING NEWS | "Nu e o problema a Romaniei, e una umana!" Pierre Webo a RUPT TACEREA la o televiziune turca! "Daca virusul ne afecteaza, rasismul de ce nu?" Ce ii transmite lui Coltescu

Pierre Webo, antrenorul secund al lui Istanbul BB, a fost invitatul lui Candas Tolga in cadrul emisiunii "Tocmai am vorbit".

Webo a dezvaluit in direct la televiziuneea turca mai multe detalii despre incidentul care l-a avut in prim-plan pe Sebastian Coltescu. Antrenorul secund a dezvaluit ca a aflat de la Okan Buruk de felul in care i s-a adresat arbitrul roman.

"Arbitrul a facut doua, trei greseli, iar dupa a aratat cartonasul catre fotbalistul nostru. Ne-am ridicat de pe banca si am protestat. Dupa aceea, centralul a hotarat sa-mi acorde cartonasul rosu, dar Okan Buruk mi-a spus cum s-a adresat cel de-al patrulea oficial.

Am auzit ceva, dar cand am venit jos, Okan mi-a transmis. L-am intrebat de ce mi-a spus asa, iar el nu mi-a raspuns", a declarat Webo, citat de catre Haber Global.

Pierre Webo a dezvaluit ca unul dintre arbitrii din brigada lui Hategan a venit la el si si-a cerut scuze: "Webo, nu am auzit ce s-a intamplat, dar imi pare rau!"

Camerunezul a spus ca e prima data cand se vede intr-o asemenea situatie in care sa aiba o astfel de iesire, dar ca reactia lui a venit intr-un mod natural. Webo a dezvaluit ca a primit sute de telefoane si ca nu a putut sa doarma dupa incident.

"Am urmarit din nou pe reluari, nu m-am vazut niciodata intr-o asemenea situatie. Nu ma enervez asa de repede, dar sunt unele emotii care au aparut dupa ce el mi-a spus acele lucruri.

Chiar si cand jucam foarte prost ca jucator, familia mea era afectata. Ei sunt afectati si in acest moment din cauza acestui incident. Evenimentul a luat o turnura mondiala, iar singurul lucru cu care ma simt confortabil este ca am avut o reactie naturala, m-am simtit complet eu."

Baiatul meu m-a sunat primul, mi-am inchis telefonul. A fost greu, am primit sute de mesaje, am incercat sa dorm, dar am fost foarte nervos, foarte suparat. Am reusit sa-mi deschid telefonul abia la 5-6 spre dimineata."

Webo a transmis ca intr-o astfel de competitie nu-si are locul un asemenea comportament, iar rasismul trebuie sa dispara. Acesta face apel la forumurile mondiale pentru a gasi solutii concrete. Camerunezul face o comparatie prin care spune ca virusul COVID este la fel de daunator ca si rasismul in vietile oamenilor.

"Asta nu este o problema a Romaniei, e o problema umana. E timpul sa ne cerem scuze. Nu exista loc pentru un astfel de comportament pe o asemenea platforma. Mi s-a intamplat acest lucru si in Spania. Acum trebuie sa mergem si sa gasim solutii, nu exista loc de scuze, trebuie sa terminam cu asta.

Exista oameni care stau in carantina in lume. Daca un astfel de virus ne afecteaza vietile atat de mult, nu inteleg cum rasismul nu. Epidemia ne-a facut mai putin sensibili in aceasta situatie. Ca si o tara, ca si un continent, nu am putut gasi asa multe sanse. Cand am ajuns in Spania, mi-am spus ca poate voi avea o sansa."

In incheiere, Webo a declarat ca nu asteapta scuze de la Sebastian Coltescu si ca il lasa sa-si dea seama ce a facut.

"E frumos sa fii un simbol impotriva rasismului. Cel de-al patrulea oficial nu trebuie sa-si ceara scuze. Il las sa se gandeasca la ce a facut, e destul pentru mine."