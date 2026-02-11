Într-un moment în care viitorul selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei e incert, tricolorii vor trăi primele emoții din acest an. Pentru că urmează tragerea la sorți pentru grupele Nations League, ediția 2026-2027.

La evenimentul de joi, de la Bruxelles, federația va fi reprezentată de Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice. Asta în condițiile în care „Il Luce“ are cu totul alte probleme pe cap acum, fiind în perioada de refacere după complicațiile cardiace cauzate de o gripă severă. Pe 16 februarie, selecționerul va merge chiar în Belgia, pentru a cere o a doua opinie medicală legată de situația sa. Și, pe 20 februarie, FRF va afla decizia lui Lucescu vizavi de mandatul său de selecționer.

România va juca în Liga B a Națiunilor

Până să vedem ce se va întâmpla cu „Il Luce“, vom afla componența grupei din care vor face parte tricolorii în Liga B a Națiunilor, ediția 2026-2027. În cadrul tragerii la sorți de la Bruxelles, România va fi în urna a 3-a valorică. Iată confirmarea:

*Prima urnă: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

*Urna a doua: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

*Urna a treia: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

*Urna a patra: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Având în vedere componența urnelor, sunt posibile scenarii diferite pentru echipa României, după cum se poate vedea mai jos:

*Grupă grea: Polonia, Elveția, ROMÂNIA, Suedia

*Grupă de dificultate medie: Ungaria, Bosnia, ROMÂNIA, Irlanda de Nord

*Grupă ușoară: Israel, Ucraina, ROMÂNIA, Kosovo

Miza Nations League, ediția 2026-2027: „colac de salvare“ pentru Euro 2028

La ultima ediție a Ligii Națiunilor, România a bătut tot în Liga C, în partidele cu Kosovo, Cipru și Lituania. Datorită acestei performanțe, România a promovat în Liga B și și-a câștigat locul la barajele de calificare pentru CM 2026. Aici, vom întâlni Turcia, la Istanbul, pe 26 martie, în primul meci de play-off pentru turneul final.

La următoarea ediție a Ligii Națiunilor, miza va fi alta. Concret, câștigătoarele grupelor pot prinde barajele de calificare pentru Euro 2028, în cazul în care vor rata prezența la acest turneu final via preliminariilor tradiționale.

Nations League 2026-2027, programul meciurilor

Partidele din noua ediție a competiției vor începe spre finalul anului. Iată când sunt programate etapele din faza grupelor:

*Prima etapă: 24-26 septembrie

*Etapa a 2-a: 27-29 septembrie

*Etapa a 3-a: 1-3 octmobrie

*Etapa a 4-a: 4-6 octombrie

*Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie

*Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie

În Liga B, unde va juca România, ocupantele locurilor 1 vor promova direct în Liga A. Echipele de pe ultimele locuri vor pica direct în Liga C. Vor fi și baraje de promovare / menținere:

*Echipele de pe locurile 3, în Liga A, vor întâlni echipele de pe locurile 2, în Liga B.

*Echipele de pe locurile 3, în Liga B, vor întâlni echipele de pe locurile 2, în Liga C.

Aceste baraje, de menținere / promovare, se vor juca, în martie 2027, tur-retur.