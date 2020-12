Cazul lui Coltescu este comparat cu cel al lui Cavani! Reactia unei publicatii franceze! "Anti-rasismul este un banner de marketing!"

Noi reactii de sustinere apar la adresa lui Sebastian Coltescu, dupa scandalul care l-a avut in centru la partida PSG - Basaksehir.

In primele ore de dupa scandalul de rasism din Champions League, majoritatea reactiilor din lumea fotbalului il condamnau pe Coltescu pentru felul in care i s-a adresat lui Achille Webo. Ulterior, dupa ce momentul a fost analizat la rece, mai multe voci au ajuns la concluzia ca arbitrul roman nu a avut intentia de a-l jigni pe Webo.

Subiectul a fost comentat si de un jurnalist francez, Jean-Baptiste Castriotta, care da exemplu si cazul lui Cavani, care fara sa vrea, a starnit un scandal imens in Anglia si risca o suspendare de la Federatia din Anglia. De asemenea, jurnalistul ii ironizeaza pe PSG, care in ultimii ani au fost protagonistii a mai multor momente controversate in Champions League.

"Recent, internationalul uruguayan Edinson Cavani i-a multumit unui prieten pe o retea de socializare cu mesajul "gracias negrito". Cu toate acestea, apelativul "negrito" are o influenta afectiva in limba sa, iar in mod firesc acesta nu si-a jignit prietenul. Jucatorul este in schimb in pericol sa fie sanctionat de Federatia din Anglia care a preluat cazul.

In general, meciurile au fost deja intrerupte pentru observatii rasiste, dovedite sau presupuse, predepsind tot publicul prezent. Se poate observa, pe de alta parte, ca, daca un jucator ii rupe picior altuia cu un atac, ambii vor parasi terenul (unul eliminat, iar celalalt pe targa), iar meciul se poate relua fara nicio problema. Acelasi lucru se intampla si pentru luptele din tribuna.

Activitatea de pe teren se opreste doar din cauze care pot servi afacerea. Anti-rasismul este un banner de marketing pentru federatiile internationale si nationalele de fotbal.

Un al doilea aspect este exploatarea politica a evenimentelor sportive care, datorita magiei anti-rasiste, ating noi culmi. Meciul PSG-Istanbul BB a dat nastere unui denunt deosebit de comic, cel al presedintelui turc.

Pe de alta parte, la nivel international, PSG este un club aparte din foarte multe puncte de vedere. Parisul a fost unul dintre primele cluburi condamnate pentru fair-playul financiar. De asemenea, a regretat amarnic lipsa de asistenta video la meciul cu Barcelona, cand s-a confruntat cu o eliminare istorica. Doi ani mai tarziu, VAR-ul a fost introdus, iar PSG a platit imediat pretul, printr-o noua eliminare contra lui Manchester United in ultimul minut. Marti, cand tribunele erau goale, s-a intamplat ca UEFA sa trimita acest cvartet de arbitri, incluzandu-l pe Sebastian Coltescu sa oficieze. Cu PSG, dezastrul ajunge de fiecare data la extrem in Champions League.

In urma acestei aventuri, amenintarile cu moartea pe care le-a primit acest barbat ar trebui sa-l tulbure, avand in vedere ca el a incercat si intrecut sa se sinucida de mai multe ori. In unele seri, suporterii PSG-ului prefera sa cante foarte intunecat. Pe data de 8 decembrie, ea a intalnit magia anti-rasismului, rezultand printr-o iluzie care ii va convinge doar pe cei care si-au dorit sa faca parte din ea. Pentru ceilalti, lucrurile sunt prea mari", a scris jurnalistul Jean-Baptiste Castriotta, pentru causeur.fr.