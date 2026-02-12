Echipa pregătită de Filipe Coelho primește vizita campioanei en-titre pe stadionul ”Ion Oblemenco” în Bănie, în ultima rundă din faza grupelor Cupei României.

Meciul va putea fi urmărit de la ora 20:30 în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cupa României | Universitatea Craiova - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30. ”Arde” Bănia

Universitatea Craiova - FCSB va fi arbitrat de Horațiu Feșnic. Alexandru Cerei și Ioan Corb vor fi tușierii. La VAR a fost delegat Cătălin Popa, care va fi ajutat de asistentul Mircea Orbuleț.

Andrei Moroiță va fi arbitrul de rezervă, în timp ce Cristian Nica va fi observatorul arbitrilor, iar Roxana Berecanu va fi observatorul partidei.

Cum arată Grupa B din Cupa României

Universitatea Craiova se află pe primul loc cu șase puncte, UTA e pe doi cu patru puncte, iar Petrolul Ploiești e pe trei la egalitate cu arădenii. FCSB e pe patru cu trei puncte, iar Gloria Bistrița pe cinci cu același număr de puncte. Sănătatea Cluj e ultima clasată fără nicio victorie și fără niciun egal.

Singurele care și-au disputat meciul din etapa #3 sunt Petrolul Ploiești și Sănătatea Cluj. Restul, Craiova, UTA, FCSB și Bistrița joacă joi.

Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct

La conferința de presă premergătoare duelului, Filipe Coelho a recunoscut că va fi un duel dificil. În același timp, antrenorul Craiovei a explicat că FCSB este o echipă ”puternică” și că are multe puncte forte.

”Este un meci într-o competiție diferită, e important pentru că este următorul meci, vom încerca să mergem mai departe în competiție. Să fiu sincer, suntem îngrijorați să recuperăm jucătorii, este o perioadă scurtă între meciul trecut și cel viitor. Nu am avut foarte mult timp să muncim tactic.

Bineînțeles, FCSB are foarte multe puncte forte, sunt o echipă puternică, cu mulți jucători buni. Focusul o să fie pe ce trebuie să facem, dar până mâine încercăm să recuperăm jucătorii și să verificăm care dintre ei poate să joace.

Încercăm să recuperăm jucătorii care au jucat mai mult în meciul cu Dinamo. În același timp, încercăm să le oferim aspecte mai fizice și tactice pentru cei care nu au jucat.

Mai avem o sesiune de antrenament mâine dimineață, în care vedem care jucători sunt disponibili să joace mâine și vom face tot posibilul să înaintăm în Cupa României”, a spus Coelho.