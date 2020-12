Kylian Mbappe, atac la Coltescu dupa victoria PSG-ului: "Ne-am saturat de rasism, trebuia facut ceva!"

Din articol Mbappe a depasit borna celor 100 de goluri marcate pentru PSG

PSG - Basaksehir trebuia sa se joace initial marti, insa echipele au parasit terenul din cauza unui scandal rasist si partida s-a disputat miercuri.

PSG s-a impus cu 5-1 in fata lui Basaksehir, miercuri, si merge in optimile Champions League de pe prima pozitie a grupei H.

Neymar si Mbappe au facut spectacol, cei doi reusind sa marcheze toate golurile serii. Brazilianul a inscris un hat-trick, in timp ce Mbappe si-a trecut o dubla in dreptul numelui sau de pe tabela.

La finalul jocului, francezul nu a uitat incidentul petrecut cu o seara inainte si a atacat din nou brigada de arbitri:

"Suntem toti oameni, iar ceea ce s-a intamplat a fost intolerabil. Oamenii s-au saturat si ceva trebuia facut. Nu am fost dezamagiti ca nu am putut juca. Noi am luat acea decizie si suntem mandri.

Daca am fi lasat lucrurile asa, oamenii ar fi crezut ca este un lucru normal, insa nu ar trebui sa fie", a spus Mbappe, potrivit Marca.

Mbappe a depasit borna celor 100 de goluri marcate pentru PSG