La Craiova, Adrian Rus a deschis scorul în minutul 10, iar Daniel Bîrligea a egalat după doar șapte minute. Florin Ștefan a readus gazdele în avantaj în minutul 54, însă David Popa a stabilit scorul final, la patru minute după ce a intrat pe teren în locul lui Joao Paulo.

Remiza a fost suficientă pentru olteni, care au câștigat grupa, cu 7 puncte. Surpriza a venit de pe locul secund, ocupat de Gloria Bistrița, formație din Liga 2, aflată pe locul 17 în eșalonul secund, cu 16 puncte. FCSB a încheiat grupa pe locul 5, cu 4 puncte, și a părăsit competiția.

FCSB a încasat 16.000 de euro

Chiar și așa, echipa lui Elias Charalambous va încasa bani din faza grupelor. Federația oferă 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut. FCSB a strâns patru puncte, după egalul cu Craiova și victoria cu 3-1 în fața Gloriei Bistrița, astfel că va primi 16.000 de euro.

În sferturi nu există un bonus fix de participare. Doar echipele care câștigă meciul și ajung în semifinale primesc 25.000 de euro. Premiul crește în fazele următoare, până la 240.000 de euro pentru câștigătoarea trofeului.