"Rasismul nu-si mai are locul in lume, atitudinea noastra a fost perfecta!" Reactia lui Neymar dupa hat-trick-ul cu Basaksehir

Neymar a fost omul meciului in partida PSG - Basaksehir, iar la finalul meciului a comentat scandalul care a avut in prim plan brigada romaneasca de arbitraj.

Neymar a reusit o tripla in partida PSG 5-1 Basaksehir, care a fost reluata miercuri, iar la finalul duelului a comentat scandalul de rasism in care a fost implicat Sebastian Coltescu:

"Ceea ce s-a intamplat marti este inacceptabil. In vremurile noastre, nu mai putem accepta acest gen de lucruri, sa facem diferente intre oameni din cauza culorii pielii, a rasei. Rasismul nu-si mai are locul in fotbal si nici in viata, nici in orice alt sport. Rasismul nu-si mai are locul in lume.

Atitudinea noastra de marti, pentru mine, a fost perfecta. Uneori, cand este prea mult, trebuie sa faci ceva ca sa schimbi lumea un pic. A fost greu, dat am acceptat cu totii. Noi am decis sa facem acest lucru impreuna, iar pentru mine a fost cea mai buna alegere", a spus Neymar dupa meci, potrivit RMC Sport.

Neymar a fost eroul meciului de pe Parc de Princes, reusind sa marcheze un hat-trick. Celelalte doua reusite ale parizienilor i-au apartinut lui Kylian Mbappe.

Mbappe a comentat si el la finalul duelului scandalul de rasism.

Tweet PSG Neymar Citeste si: