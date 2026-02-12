Campioana României a ratat joi seară calificarea în sferturile de finală, după o remiză spectaculoasă, scor 2-2, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Roș-albaștrii aveau nevoie de victorie pentru a merge mai departe, însă au terminat Grupa B doar pe locul 4.

Unul dintre momentele decisive s-a petrecut în minutul 77, când Octavian Popescu a scăpat singur cu portarul Pavlo Isenko. Vedeta bucureștenilor a șutat pe lângă poartă, irosind o șansă monumentală care ar fi putut aduce victoria și calificarea. Evoluția și ratarea acestuia au atras o reacție vehementă din partea finanțatorului echipei.

„Tavi Popescu… ce treabă are? Ce să mai faci cu Octavian? Mi-e și rușine să zic. El, săracul, nu mai e fotbalist.

Pe cine să joc? Octavian Popescu îl compari cu Mihai Toma!? Păi era geniu acum un an și acum nu mai e. Acum un an spunea Florinel Coman: «Nea Gigi, sunt convins că nu pot juca în fața lui Tavi Popescu»", a spus Gigi Becali la Digisport.

Dramatism și accidentări în Bănie

Partida a început prost pentru oaspeți, care l-au pierdut pe Florin Tănase încă din minutul 7, din cauza unei accidentări. Două minute mai târziu, Adrian Rus a deschis scorul pentru Craiova cu un șut deviat. FCSB a reacționat rapid, Daniel Bîrligea reușind egalarea în minutul 16, după o pasă a lui Vali Crețu.

În repriza secundă, Florin Ștefan a readus gazdele în avantaj (min. 54), dar tânărul David Popa, intrat pe parcurs, a restabilit egalitatea cu o execuție frumoasă în minutul 65. În ciuda ocaziilor din final, printre care și cea a lui Tavi Popescu, tabela a rămas neschimbată.

În urma acestor rezultate, Universitatea Craiova și Gloria Bistrița (care a învins UTA cu 1-0) s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României.