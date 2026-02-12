Zeljko Kopic s-a arătat, per total, mulțumit după ce Dinamo a învins-o pe Hermannstadt cu 2-0 și s-a calificat în sferturile Cupei Românei de pe primul loc din grupa D.

Zeljko Kopic, mulțumit după Dinamo - Hermannstadt 2-0

Antrenorul croat a susținut că elevii săi nu s-au prezentat bine în prima repriză, însă au compensat în partea secundă, când și-au creat mai multe ocazii de a marca.

„Suntem fericiți, era obiectivul nostru. În prima repriză nu am jucat bine, am încercat ceva, dar nu ne-a ieșit. În repriza a doua am încercat altceva.

Am marcat două goluri, ne-am creat mai multe oportunități. Sunt mulțumit de anumiți jucători. Per total a fost o seară bună pentru noi.

Avem jucători tineri cu un potențial mare. Mihai și-a așteptat șansa și a jucat foarte bine. Duțu e bine și el, vrea să învețe.

Era important pentru noi să terminăm pe primul loc în grupă, să jucăm acasă”, a declarat Zeljko Kopic, la finalul confruntării Dinamo - Hermannstadt.

Succes important pentru Dinamo în Cupa României

Dinamo a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de Hermannstadt, și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. În sferturi merg și sibienii, de pe locul secund. Golurile „câinilor” au fost marcate de către Cîrjan (48') și Opruț (60').

În clasamentul grupei D, Dinamo a terminat pe primul loc, cu 7 puncte, urmată de FC Hermannstadt (6 puncte), Farul (5 puncte) şi FC Botoşani (4 puncte). Concordia a fost a cincea, cu 3 puncte, iar CS Dinamo a terminat ultima, fără punct câştigat.