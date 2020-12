"Nu pot sa tac intr-o astfel de situatie!" Reactia lui Hamza dupa scandalul planetar de la Paris! Ce spune despre acuzatiile de rasism

Hamza Younes (34 ani) a comentat scandalul momentului in fotbalul mondial.

Fostul atacant al Petrolului a vrut sa isi exprime parerea in legatura cu scandalul de la PSG - Basaksehir, unde unul dintre asistentii lui Hategan a fost acuzat de rasism dupa ce a folosit cuvantul 'negru' atunci cand a vrut sa i-l indice centralului pe Pierre Webo, secundul lui Basaksehir.

Hamza, care in prezent evolueaza la Larissa a postat pe pagina de Facebook un mesaj in care a povestit cum a fost tratat in Romania si a dezvaluit ca nu a fost niciodata victima rasismului in tara.

"Prieteni, nu pot sa tac intr-o astfel de situatie confuza! Romanii respecta toate religiile si culorile, traiesc in tara asta de mult timp, nu sunt alb, nu sunt nici 'negru', care inseamna negru in limba romana, sunt intre ele, daca pot spune asa.

Nu am avut niciodata o problema legata de rasism si nu am vazut niciodata un astfel de lucru in Romania. Este o tara multiculturala, asta o face atat de frumoasa.

Cel de-al 4-lea arbitru, asa cum se intampla in cazul tuturor, nu a stiut numele asistentului care trebuia sa primeasca rosu, a spus 'ala negru'. Inteleg limba romana, e o diferenta mare intre negru si negro.

Am vazut filmarea, nu a vrut si nici nu a incercat sa faca un act de rasism. Cred ca asistentul nu a inteles cum trebuie ce a spus.

Fotbalul este un sport care ne aduce bucurie si aduce oamenii impreuna. La finalul meciului, suntem cu totii frati si prieteni, nu conteaza din ce tara esti si ce culoare aia. Lasati fotbalul sa fie in continuare bucuria noastra, cel putin asta ne-a ramas din sport", a spus Hamza.