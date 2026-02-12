Într-o seară în care FCSB a părăsit Cupa României, în Spania, Barcelona a fost, pur și simplu, distrusă, în semifinalele competiției KO. Dar, spre ușurarea lor, catalanii mai au o șansă. Pentru că există și un meci-retur.

Până atunci însă, rămâne acest 0-4 de pe terenul celor de la Atletico Madrid, în prima manșă. La capătul unui meci în care, cu Lamine Yamal titular, catalanii au luat gol după gol. A fost 3-0 pentru trupa pregătită de Simeone, după doar 33 de minute (Garcia autogol-6, Griezmann 14, Lookman 33). Dar, ca dezastrul să fie întregit înainte de pauză, a punctat și Alvarez (45+2) pentru un 4-0 neverosimil, în momentul în care arbitrul a pus capăt primelor 45 de minute.

La reluare, Barcelona a avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 52. Și echipa lui Hansi Flick a încheiat jocul în genunchi, după eliminarea lui Garcia, în minutul 86.

Atletico Madrid – Barcelona s-a terminat 4-0, returul de pe Camp Nou fiind programat pentru 3 martie.

În cealaltă semifinală, Athletic Bilbao - Real Sociedad s-a terminat cu scorul de 1-0 pentru oaspeți după manșa-tur.