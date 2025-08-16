Gianluca Simeone a evoluat ultima dată la Rayo Majadahonda

Gianluca Simeone s-a retras din fotbal la vârsta de 27 de ani. Atacantul născut la Buenos Aires a fost legitimat la River Plate (2018), Union La Calera (2019), Gimnasia y Esgrima (2019), Ibiza (2020), Sant Rafel (2020), Ibiza Islas Pitiusas (2020-2022), Xerez Deportivo (2022-2023), Tudelano (2023-2024) și Rayo Majadahonda (2024-2025).



În sezonul trecut, acesta a evoluat în 15 partide pentru "Majariegos", care evoluează în Segunda Federacion, a patra divizie din fotbalul spaniol. Jurnaliștii spanioli au dezvăluit că acesta a luat decizia de a agăța ghetele în cui, pentru că vrea să se dedice laturii administrative, urmând să se înscrie la cursuri de director sportiv și agent de jucători, cel mai probabil concentrându-se pe a doua meserie.



Diego Simeone are cinci copii din două căsătorii

Diego Simeone (55 de ani) este antrenorul lui Atletico Madrid din 2011. El este considerat unul dintre cei mai valoroși mijlocași argentinieni din toate timpurile, jucând pentru Velez Sarsfield, Pisa, Sevilla, Atletico Madrid, Inter Milano, Lazio și Racing Club și strângând 108 selecții și 11 goluri pentru naționala "La Albiceleste".



Ca antrenor le-a pregătit pe Racing Club, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo și Catania, înainte să ajungă la "Atleti", unde a devenit cel mai important manager din istoria clubului, cu trofee Europa League (2011-2012, 2017-2018), Supercupa Europei (2012, 2018), La Liga (2013-2014, 2020-2021), Copa del Rey (2012-2013) și Supercopa de Espana (2014), dar și două finale de Champions League (2013-2014, 2015-2016).



Acesta are trei băieți din prima sa căsătorie cu actrița Carolina Baldini, Giovanni (30 de ani / Torino), Gianluca (27 de ani / retras) și Giuliano (22 de ani / Atletico Madrid). Din al doilea mariaj, cu modelul Carla Pereyra, antrenorul are două fete, Francesca (8 ani) și Valentina (6 ani).

Foto - Getty Images

