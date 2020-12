Webo nu e aparat nici macar prietenii sai! Reactie neasteptata a lui Kameni, fostul portar de la Espanyol si Malaga: "Pentru mine, ce a facut Coltescu nu e rasism!"

Carlos Kameni, fostul portar al Camerunului si apropiat al lui Webo, nu trateaza incidentul de marti seara drept unul care sa aiba la baza rasismul.

Kameni spune ca arbitrul roman putea sa gaseasca alta metoda de adresare, insa accepta ca remarca sa nu are nimic de-a face cu rasismul.

"O greseala? Da! Webo era singurul negru de pe banca. Arbitrul putea sa spuna al doilea de la dreapta. Dar nu a fost vorba de rasism", a spus Kameni pentru Deportes Cuatro.

Carlos Kameni, 36 de ani, e prieten cu Webo, alaturi de care a jucat in nationala Camerunului. Kameni a trecut in cariera pe la Espanyol (2004-2012) si Malaga (2012-2017). S-a retras in 2019, dupa doi ani la Fenerbahce.



???????? Kameni fue protagonista en el estreno ayer de 'Deportes Cuatro Noche' y fue contundente sobre la polémica del cuarto árbitro: ???? "Para mí no fue racismo"https://t.co/JTFM6ACsKj — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) December 10, 2020