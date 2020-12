"Daca ar fi spus tigan sau cioara, da, era rasism!" Reactia lui Gica Popescu dupa scandalul planetar de la Paris! Ce a spus

Scandalul de la PSG - Basaksehir a tinut prima pagina a ziarelor dupa ce Coltescu a fost acuzat de rasism.

Scandalul care a pus in umbra duelul istoric dintre Messi si Ronaldo a facut inconjurul planetei. Unul dintre asistentii lui Ovidiu Hategan a folosit cuvantul 'negru' in momentul in care incerca sa ii explice centralului ca Pierre Webo ar fi injurat arbitrii.

Meciul a fost suspendat dupa ce jucatorii celor doua echipe au refuzat sa mai iasa pe teren, iar UEFA a inceput o ancheta.

Gica Popescu a comentat scandalul care a tinut prima pagina a tuturor ziarelor de specialitate. Presedintele Viitorului a afirmat ca a fost o declaratie neinspirata, mai degraba decat una rasista.

"Cred ca a fost o declaratie neinspirata, ar fi trebuit sa fie mult mai atent cand a facut declaratia. Insa, cred totusi ca se exagereaza. In romana, negru nu cred ca are o conotatie rasista, cu toate acestea, fiind un meci de Champions League ar fi trebuit sa fie mai atent, tinand cont ca nu se joaca cu public.

Nu a facut o declaratie tocmai inspirata, dar repet, mi se pare ca se exagereaza. Ar trebui sa luam mot-a-mot, ce inseamna in dictionarul limbii romane negru. Daca ar fi spus tigan sau cioara, atunci da, era o declaratie pur rasista", a spus Gica Popescu.