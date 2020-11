Sumudica, fara infrangere in Turcia de 8 etape! Victorie IMPORTANTA a lui Gaziantep in fata echipei lui Pantilimon

Gaziantep s-a impus cu 1-0 in deplasarea cu Denizlispor din etapa a noua din Super Lig.

Dupa victoria uriasa in fata lui Besiktas, Gaziantep, cu Marius Sumudica pe banca s-a impus in deplasarea cu Denizlispor, 1-0 si a urcat provizoriu pe locul 4 in clasament.

Alex Maxim si Alin Tosca au fost titulari pentru Gaziantep, insa singurul gol al partidei a fost inscris de Ozer, in minutul 26. Mijlocasul turc a scapat singur cu Costel Pantilimon, titular in poarta lui Denizlispor, si l-a incins pe portarul roman cu un sut la coltul lung.

Gaziantep este neinvinsa de opt etape, singurul esec fiind inregistrat in prima etapa, in fata lui Galatasaray. De atunci, echipa lui Sumudica a bifat cinci remize si trei victorii.