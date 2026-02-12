Antrenorul a stat pe banca ardelenilor în perioada aprilie 2024 - august 2025, marcând al patrulea mandat în Gruia. În ultimul a condus-o pe CFR în 68 de partide și a înregistrat o medie de 1,78 puncte pe meci.

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea: ”Mă simt bine, încep să antrenez”

Dan Petrescu s-a confruntat cu probleme de sănătate și a stat departe de ochii lumii. Acum însă a dezvăluit că se simte mult mai bine și că va reveni curând în antrenorat, poate chiar din primăvară.

”Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună - două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport.

Tehnicianul le-a mai antrenat pe Jeonbuk Hyundai, Kayserispor, GZ Hengfeng, Al-Nasr, Kuban Krasnodar, JS Suning, ASA Tg. Mureș, Al-Arabi, Dinamo Moscova, Unirea Urziceni, Wisla Krakow, Sportul Studențesc, Rapid și a fost secund la FC Național.

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

Cristi Balaj, fost președinte la CFR Cluj, a fost întrebat la Sport Total FM dacă Dan Petrescu ar putea fi luat în calcul drept înlocuitor al lui Mircea Lucescu.

”(n.r. Dan Petrescu ar fi o soluție pentru națională?) Da, e un antrenor foarte bun, care a demonstrat în fotbalul românesc. Am înțeles că se simte mai bine. E un antrenor preocupat și concentrat. Îmi place că la Dan Petrescu joacă cine merită. Pentru el nu contează importanța numelui sau dacă l-a salutat sau nu într-o dimineață.

Pentru el este important să joace jucătorii care sunt cel mai în formă și care merită. Sunt convins că pe el nu l-ar interesa echipa unde joacă jucătorul respectiv. Nu știu dacă Federația a ales deja. Și Hagi a demonstrat și nu știu dacă nu cumva este o variantă agreată în acest moment.

Cel mai important pentru noi ar fi ca Mircea Lucescu să poată reveni. Atunci când vorbim despre oameni care au activat în fenomen, care au făcut și continuă să facă ceva pentru fotbalul românesc, e normal să te gândești la ei și să îți dorești să fie sănătoși”, a spus Cristi Balaj.