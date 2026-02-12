Brentford - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 22:00: se poate reanima lupta la titlu! „Tunarii” întâlnesc surpriza din Premier League

Partida Brentford - Arsenal, din runda a 26-a de Premier League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO , dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Brentford - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 22:00

Arsenal vine după victoria cu 3-0 în fața lui Sunderland din etapa trecută, iar tunarii sunt în continuare lideri în Premier League, la trei puncte de Manchester City, dar și cu un meci în minus.

De cealaltă parte, Brentford se află pe locul șapte în campionat și este marea surpriză din acest sezon, alături de Aston Villa. „Albinele” vin după victoria din runda trecută cu Newcastle, scor 3-2.

Duelul din turul acestui sezon dintre cele două s-a încheiat cu victoria 2-0 a lui Arsenal.

Arsenal și Chelsea, interesate de Julian Alvarez

Arsenal și Chelsea, rivale în Premier League, mută duelul în afara terenului de fotbal, pe piața transferurilor, iar ambele se gândesc să aducă același jucător. Presa internațională notează că formațiile din capitala Angliei sunt gata să ”spargă banca” pentru aducerea lui Julian Alvarez (26 de ani), fotbalist care acum evoluează la Atletico Madrid, din vara anului 2024.

El a fost adus de la Manchester City, dar poate pleca acum pentru o sumă colosală! Atacantul argentinian a fost transferat de Diego Simeone pentru 75 de milioane de euro de la Manchester City, unde nu primea suficiente minute de joc, având în vedere că juca pe același post cu Erling Haaland.

După mai bine doi ani în La Liga, sud-americanul se poate întoarce în Premier League. Dorit de Bayern Munchen, se pare că Arsenal și Chelsea au intrat ”pe fir”, iar Atletico Madrid i-a fixat deja prețul.

Este gata să renunțe la campion mondial pentru peste 100 de milioane de euro, conform mai multor publicații din presa internațională. Nu ar reprezenta o problemă pentru ”tunari” sau pentru Chelsea, având în vedere că aceștia au mai transferat, cel puțin în ultimii ani, pe sume impresionante.

