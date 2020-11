"Conflictele ma hranesc pe mine!" Declaratii SENZATIONALE ale lui Sumudica dupa ce a urcat pe locul 4 in Turcia!

Marius Sumudica (49 ani) este neinvins in Turcia de 8 etape alaturi de Gaziantep.

Antrenorul roman si-a dus echipa pe locul 4 in clasamentul din Super Lig dupa seria incredibila de meciuri fara infrangere, dar poate cobori din nou in clasament dupa ce urmatoarele clasate isi disputa meciul restant pe care il au. De la meciul din prima etapa cu Galatasaray, pierdut cu 3-1, Gaziantep nu a mai pierdut nicio partida, iar in urma cu doua etape a reusit o victorie mare in fata lui Besiktas.

Marius Sumudica a vorbit despre seria buna a echipei sale, dar si despre conflictele cu conducatorii echipelor din Turcia, pe care i-a tot provocat in repetate randuri cu declaratiile si gesturile sale din timpul partidelor.

"Un moment bun al carierei, am pierdut doar un meci in ultimele 18 meciuri, mi-am depasit recordul, am mai avut la Astra, cand am iesit campion. O perioada extraordinara, stii cum e, traieste clipa.

Trebuie sa traiesti clipa, sa te bucuri, pana maine. Dupa aia trebuie sa ne pregatim, jucam in Cupa.

Dupa 10 etape nu e usor sa fii pe locul 4, dar e mult mai usor sa ajungi acolo decat sa te mentii. Ai obligativitatea sa incerci sa te mentii. Anul trecut am terminat pe 8, o performanta extraordinara. Am luat o echipa de la 0, iar anul asta toata lumea spune ca jucam unul dintre cele mai frumoase jocuri, placute ochiului.

Daca te uiti in CV-ul meu, in ultimii 10 ani am cam ramas pe loc. Nu am fost demis nicaieri, nu am plecat cu clauza de reziliere sau ceva de genul asta.

Sunt conflictual. Ma hranesc din asta si ma ajuta, peste tot intru in conflict. Imi creez conflicte, peste tot pe unde am fost. In Arabia Saudita, m-am intors la seic si i-am zis sa taca din gura. Nu au avut tupeu sa ma dea afara pentru ca ma iubeau fanii. La fel si aici, am intrat in conflict imediat, astea ma hranesc pe mine. Ma fac sa fiu mai bun, sa le demonstrez ca sunt bun.

Eram foarte euforici dupa meciul cu Besiktas, castigasem, toata lumea era asa. Unii plecasera la nationala, s-au intors cu o zi inainte de meci. Am vazut ca nu-s ok inainte de meci, m-am dus la sedinta si le-am zis: 'Mi-ati vazut doar fata buna, dar va arat ca sunt si om rau. Daca pierdem meciul asta, va duc cu autocarul 18 ore!'", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.

Marius Sumudica o antreneaza pe Gaziantep din iulie 2019, iar sezonul trecut a reusit sa termine pe locul 8, in ciuda faptului ca echipa sa era nou-promovata in prima liga din Turcia.