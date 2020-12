CTP, un nou atac la Coltescu: "E incompetent, merita sa fie pedepsit!" Verdictul lui Popescu: a fost sau nu rasism?

Cristian Tudor Popescu a comentat din nou cel mai discutat subiect al momentului.

Jurnalistul nu s-a putut abtine din a nu-l ataca din nou pe Sebastian Coltescu, dupa ce oficialul brigazii de arbitri de la partida PSG - Basaksehir l-a facut "negru" pe Pierre Webo, antrenorul secund al echipei oaspete.

CTP spune ca arbitrul roman nu poate fi invinuit in mod normal de rasism, ci mai mult de incompetenta, deoarece, spune el, un oficial al UEFA ar trebui sa aiba un altfel de limbaj intr-o asemenea competitie.

"Cand esti arbitru UEFA, e de presupus ca ai luat cunostinta de regulile impuse de UEFA foarte logic, pentru ca in Europa sunt acum jucatori din Asia, Africa, din America de Sud, din America de Nord, e un amestec de etnii, de rase, de nationalitati, de culturi, care trebuie tinut sub control.

Si atunci, acesti arbitri, si domnul Coltescu, primesc niste instructiuni foarte ferme in legatura cu orice boare de manifestare rasista si cu masurile foarte dure care trebuie luate pe loc.

In aceste conditii, ratiunea domnului a fost zero in momentul in care a pronuntat "ala negru". Cand esti intr-un loc unde nu se vorbeste limba ta, esti foarte atent la cultura si la regulile acestui loc in care te afli, si unde esti platit sa arbitrezi.

Pe scurt, domnul Coltescu s-a dovedit a fi un incompetent, inconstient, irational prin aceasta replica si merita sa fie pedepsit pentru asta. Nu pentru rasism, asta nu intra in discutie. Romania va primi o pata de "culoare" rasista nemeritata, din pricina comportamentului acestui domn", a declarat CTP pentru Digi 24.