"Pandemia asta m-a omorat! Banii sunt ultima problema, mi-e foame de trofee!" Sumudica e gata sa negocieze cu CFR-ul! Anuntul momentului

Sumudica n-a fost cautat de CFR, dar are telefonul deschis pentru Nelutu Varga.

Sumi a fost contactat de campioana de la Cluj acum doi ani si jumatate, inainte sa fie numit Edi Iordanescu la CFR. Acum, Sumudica e din nou o varianta la campioana Romaniei! Gaziantep Gazisehir are datorii la el. Sumudica spune ca vrea sa se lupte iar pentru trofee, lucru pe care e constient ca nu-l va putea face cu actuala sa echipa din Turcia. Antrenorul roman suporta tot mai greu restrictiile in pandemie.

Cele mai importante declaratii date de Sumudica la Digisport despre revenirea in Liga 1:

"Sunt sub contract, se discuta deja prelungirea contractului aici... In momentul de fata, sunt plusuri si minusuri. In sensul ca, pe mine, pandemia m-a distrus. Am facut 50 de teste, cred. Numai cu gandul asta stau. S-au impus noi restrictii, 30 000 de cazuri pe zi, departe de familie. Am de suferit, mi-e greu. Stau fara familie, am pus fotbalul pe primul plan. Mi-a lasat un gust amar ce mi s-a intamplat in ultima etapa. Eram pe locul 4, probabil am deranjat. Ma gandesc foarte serios la alta varianta.

CFR e o varianta, una buna, e o echipa care s-a batut la trofee. Indiferent ca te duci dupa 3 ani de performante, e de luat in calcul. N-am discutat cu nimeni. In aprilie sunt liber, mi-e foame de performanta, de trofee. Am succese aici, le traiesc saptamanal. E greu sa ma bat la cupe, la cupe europene. Imi doresc sa ma duc undeva unde sa pot sa lupt pentru trofee, iar CFR-ul iti da aceasta sansa, asa cred. Fiecare are o filosofie a lui. Eu vreau posesie, sa am mingea, sunt multe lucruri la care ma gandesc. Lotul CFR-ului e bine structurat, asa cred. Impreuna cu Craiova si cu FCSB, cred ca CFR se bate la campionat.

Programul nu e incarcat, au 'scapat' de Cupa Romaniei... Cred ca se poate face performanta. Nu stiu care e punctul de vedere al CFR-ului. Nu sunt un antrenor ieftin. Sunt sub contract, am un contract destul de bun. Sunt intr-un campionat cu foarte multe vedete, in Europa, nu mai sunt antrenorul care antrena pe ochi frumosi acum 4 ani. Vreau o echipa care ofera o doza de incredere, unde poti sa-ti exprimi filosofia si sa te bati sus, acolo. Am o clauza de reziliere. Sunt restante financiare catre mine din partea clubului.

Partea materiala e ultima problema pentru Sumudica in momentul asta. Trec anii si nu pot realiza nimic. E greu sa ajung la Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor. Iar daca nu antrenezi astfel de echipe e greu sa ai satisfactii cu trofee castigate. CFR si Craiova sunt doua echipe pe care trebuie sa le iei in calcul in orice moment. M-as intoarce oricand in Romania, e tara unde m-am realizat, mi-am facut un nume. Am vorbit cu Marian Copilu, a fost o discutie inainte sa fie numit Edi Iordanescu la Cluj. Si cu patronul Varga mai schimbam mesaje dupa meciuri".