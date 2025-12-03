Fotbalistul s-a retras în această vară și a devenit impresar: „M-a luat prin surprindere”

Bogdan Mitrea s-a retras în această vară de la ”U” Cluj și „a luat” drumul impresariatului imediat după ce și-a încheiat carierea de fotbalist.

„Este ceva diferit, vezi totul din cealaltă parte și înțelegi anumite lucruri. Ai tot peisajul în față. Sincer, în ultimii ani am început să mă gândesc la meseria de agent. Inițial, voiam să antrenez și chiar am făcut licența B.

L-am avut însă pe agentul meu, alături de care am colaborat foarte bine în cei 7-8 ani, am văzut cum lucrează, și mi-a plăcut mai mult partea aceasta.

Cred că mi se potrivește foarte bine și doar la asta mă gândesc acum. Îmi prinde bine, chiar îmi place ceea ce fac, am 6 luni de când am început. Am câteva transferuri făcute. Ne bazăm pe jucătorii pe care îi avem în agenție. Avem avocați buni și o echipă foarte profesionistă.

Va fi prima mea iarnă ca agent, nu știu ce o să fie. Nici în vară nu m-am așteptat, m-a luat prin surprindere, dar m-am descurcat bine. Sunt curios și eu de ceea ce se va întâmpla”, a spus Bogdan Mitrea, pentru digisport.ro.

Bogdan Mitrea are 248 meciuri la nivelul primei ligi a României, reușind 35 de goluri și nouă pase decisive.

Fundașul are o singură partidă jucată la echipa națională a României, reușind să înscrie o dată.



