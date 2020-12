Gnohere, declaratii incredibile dupa scandalul de rasism din Champions League! "Bizonul" il ataca pe Hategan: "M-a lovit in inima ce a facut!"

Harlem Gnohere a vorbit intr-un interviu pentru Goal despre un episod in care a fost victima rasismului in Romania.

"Bizonul" continua replicile acide la adresa romanilor si intr-un interviu oferit pentru Goal.com l-a luat la tinta pe Ovidiu Hategan, cel care a fost la centru si in partida PSG - Basaksehir.

Gnohere spune ca a retrait suferinta din Romania in momentul in care a vazut imaginile de la PSG - Basaksehir.

Atacantul francez spune ca fanii lui Dinamo au imitat sunete de maimuta la un meci in care el evolua pentru FCSB, iar arbitrul de la acea partida era tot Ovidiu Hategan:

"Este socant. Vorbesc limba romana, inteleg romana si, cand imaginile au fost difuzate, am inteles ce a spus al patrulea oficial. In Romania este ceva obisnuit, dar cand vine de la arbitri este inacceptabil.

Niciodata nu am intalnit un astfel de arbitru, dar cand jucam la Steaua o tribuna intreaga a imitat sunete de maimuta. A fost in timpul unui derby cu Dinamo. Arbitrul din acea zi a fost Hategan si s-a prefacut ca nu a auzit nimic. El a fost singurul care n-a auzit, cand toata lumea auzise foarte bine acele strigate", a spus Gnohere, pentru Goal.com.

Harlem Gnohere: "Cand am vazut atitudinea lui Hategan m-a lovit in inima!"

"Bizonul" a continuat sa ii reproseze atitudinea lui Ovidiu Hategan:

"Cand am vazut meciul si am vazut atitudinea lui Hategan, am avut senzatia ca nu vrea sa accepte ce se intampla. Am simtit ca retraiesc experienta mea. M-a lovit in inima. Cand cineva isi striga sunete de maimuta sau te numeste ”negru” te doare adanc in interior", a mai spus Gnohere.