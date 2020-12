Protest la Paris impotriva rasismului dupa scandalul in care sunt implicati arbitrii romani! Jucatorii s-au pus in genunchi inainte de startul meciului

Jucatorii celor doua echipe au refuzat sa mai joace marti seara dupa ce unul dintre ajutoarele lui Ovidiu Hategan a folosit o formulare cu tenta rasista atunci cand a fost intrebat de central in legatura cu unul dintre oficialii turcilor, Pierre Webo.

Meciul a fost reprogramat pentru miercuri seara si a fost delegata o alta brigada de arbitri, condusa de Danny Makkelie.

Francezii au pus bannere in tribune inainte de startul partidei, in care isi aratau sustinerea pentru Webo, dar si protestul impotriva rasismului, iar inainte de fluierul de start, toti jucatorii, impreuna cu arbitrii s-au asezat intr-un genunchi la mijlocul terenului, cu pumnul ridicat, asemenea protestelor din miscarea "Black Lives Matter", pentru a-si arata solidaritatea.

