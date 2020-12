INCREDIBIL! Un nou scandal URIAS de rasism a izbucnit in Europa! Un fotbalist din Norvegia, 'bombardat' cu insulte dupa ce a ratat un penalty!

Atacantul ivorian de la SK Brann, Daouda Karamoko Bamba, ii acuza pe fanii propriei echipe de jigniri rasiste.

Fotbalistul de 25 de ani a ratat o lovitura de la 11 m. in ultimul meci de campionat al echipei sale, in deplasarea de IK Start, ceea ce a declansat furia fanilor celor de la Brann.

Dupa meciul terminat in cele din urma la egalitate, scor 1-1, dupa cum spune Bamba, acesta a primit numeroase mesaje cu tenta rasista, dar si amenintari, fapt ce l-a determinat pe directorul sportiv al clubului Rune Soltvedt sa solicite interventia politiei, dupa cum noteaza jurnalistii de la nrk.no.

"Acest lucru este total inacceptabil. Nu-mi vine sa cred ca cineva poate face asta unei alte fiinte umane si, in acest caz, Bamba, care are o inima mare si care este atat de amabil cu toti ceilalti. Nu se poate continua asa. Nu in societate, nu in fotbal, nu impotriva oamenilor. Trebuie sa impiedicam asta. Personal, aproape ca nu am cuvinte despre modul in care acest lucru este posibil in 2020", a declarat Soltvedt, conform sursei citate.

Mai mult decat atat, un suporter al echipei i-a transmis ivorianului ca isi doreste chiar ca acesta sa moara de coronavirus, fapt ce a provocat ingrijorarea fotbalistului.

"Nu suport sa deschid toate mesajele. Trebuie sa ma protejez. N-am cuvinte. Este complet nebuna situatia. Nu este prima data, se intampla tot timpul", a comentat ivorianul.