"Cel mai bun meci al meu din Turcia!" Reactia lui Sumudica dupa ce a invins Besiktas! Catre cine a facut semnele controversate de la final: "M-a sicanat in mai multe randuri"

Marius Sumudica a invis Besiktas cu 3-1 pe teren propriu si Gaziantep a urcat pe locul 7 in Turcia.

Marius Sumudica a obtinut o victorie importanta in ultima etapa din Turcia, reusind sa invinga unul din granzii campionatului.

Mirllas, Demir si Ozer au marcat pentru Gaziantep si i-au oferit o mare bucurie lui Sumudica. Pentru Besiktas, singurul gol al partidei a fost marcat de canadianul Larin.

"Cel mai bun meci al meu din Turcia, de cand antrenez aici. Tactic, am jucat foarte bine. E adevarat ca pe Besiktas i-am invins si anul trecut, dar acum cred ca am fost mai bine. Maxim si Tosca au jucat si ei foarte bine.

Amandoi. Tosca e in crestere mare, joaca aproape fara greseala, desi are atacanti tari in fata. Iar Maxim a facut efort mare, a avut realizari si este extrem de apreciat de toata lumea in Turcia", a spus Sumudica, pentru Digi Sport.

Marius Sumudica: "Semnul l-am facut pentru cineva din loja lui Gaziantep!"

Antrenorul roman a imitat un vultur la finalul partidei, porecla asociata clubului Besiktas, insa spune ca mesajul sau a fost indreptat catre un oficial al lui Gaziantep:

"In primul rand ca nu aveam eu catre cine de la Besiktas sa fac semnul ala, pentru ca se joaca fara spectatori. Cineva dintr-o loja de-a lui Gaziantep m-a sicanat in mai multe randuri, inainte de meci si la pauza, 'Mister X', 'Egal, Egal', aluzie ca avem multe rezultate de egalitate. Deci de-ai mei! Pe mine in 16 meciuri m-a batut doar Galatasaray si tot sunt unii nemultumiti.

Dar, na, ce sa faci?! Si la final am facut semne spre loja aia. Ceva de genul 'ba, vezi ca i-am batut pe vulturi'. Cum sa fac misto de sigla lui Besiktas? Si noi avem tot o pasare pe sigla. Nu stiu exact ce rapitor este, inteleg ca e ceva care zboara mai sus decat vulturii", a mai spus Sumudica.

11 puncte are Gaziantep dupa primele 8 meciuri in Turcia si este pe locul 7 in clasament. Etapa urmatoare, Sumudica va merge in deplasare la Denizlispor.