VIDEO | Pierre Webo, fata in fata cu seicul PSG-ului! Gestul facut de Nasser Al-Khelaifi dupa scandalul de rasism din Champions League

Dupa scandalul de rasism care l-a avut in centrul atentiei pe Sebastian Coltescu, presedintele clubului PSG, Nasser Al-Khelaifi si-a aratat sustinerea fata de Pierre Webo, antrenorul secund al lui Istanbul BB.

Webo l-a acuzat pe Sebastian Coltescu de rasism, dupa ce arbitrul roman l-ar fi identificat pe banca tehnica spunandu-i 'ala negru'.

Totul s-a transformat intr-un scandal urias, iar partida, programata marti initial, nu a mai putut fi reluata.

Meciul s-a jucat miercuri si PSG s-a impus cu 5-1.

La finalul duelului, Nasser Al-Khelaifi l-a intampinat pe Pierre Webo si i-a oferit un tricou oficial al parizienilor, semnat de jucatorii lui Thomas Tuchel.

PSG have presented Pierre Webo with a signed jersey as a show of solidarity ????

pic.twitter.com/TjQZTu2gnV