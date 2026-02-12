Comparatimentul defensiv al FCSB-ului pare a fi „blestemat“, în acest sezon. De aici, și cifrele catastrofale ale roș-albaștrilor care încasează gol / goluri, aproape meci de meci.

Și, totuși, la începutul anului, părea că Pintilii și Charalambous vor avea motive să creadă că lucrurile se vor îmbunătăți. Pentru că Dawa, pe tușă din martie 2025 (!), a început să evolueze, din nou, pentru campioana României. Din păcate, în acest moment, camerunezul de 29 de ani e o „umbră“ a jucătorului care a fost înainte de accidentare.

Joi, în meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova (2-2), Dawa a fost titular și integralist. Dar, la final, în cadrul intervenției sale la Digi Sport, Gigi Becali a dat verdictul: Dawa nu mai poate evolua la nivelul pe care îl avea înainte. Cel puțin, nu acum.

„El, săracul, are niște probleme, acolo, la genunchi și trebuie să facă nu știu ce lichid acolo să i-l scoată. Dar ar fi stat până la finalul sezonului pe tușă și avem nevoie de el. Dar o să vină Graovac acum. O să poată juca și Lixandru (n.r. – fundaș central). La noi, cea mai mare problemă acum este cu postul de fundaș central. Dawa nu mai are mobilitatea aia la genunchi până nu-i scoate lichidul ăla. Nu mai are viteză“, a explicat patronul FCSB-ului.